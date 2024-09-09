関東甲信は、今日9日(月)も変わりやすい天気。急に降りだす激しい雨や、落雷、突風に要注意。日中の気温は広く30℃を超え、湿度も高めで蒸し暑い。晴れていても急な雨や雷雨に注意局地的に激しく降る今日9日(月)も、関東甲信地方は大気の不安定な状態が続きます。広く晴れますが、山沿いの早い所では昼頃から雨雲が湧くでしょう。夕方から夜のお帰りの時間帯にかけては、平地でも雨雲や雷雲が発達しやすくなります。急な雨や、落