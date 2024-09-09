【ロサンゼルス時事】米大リーグは８日、各地で行われ、ドジャースの大谷はガーディアンズ戦に１番指名打者（ＤＨ）で出場し、五回に自己最多に並ぶ４６号ソロを放つなど４打数２安打１打点だった。今季１６２安打、１０１打点とし、ともに自己最多を更新した。ドジャースは４―０で勝った。レッドソックスの吉田はホワイトソックス戦に５番ＤＨで出て、九回に二塁打を放ち３打数１安打。レッドソックスは２―７で敗れた。カ