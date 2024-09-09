【AFP＝時事】全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2024）は8日、男子シングルス決勝が行われ、世界ランキング1位で大会第1シードのヤニック・シナー（Jannik Sinner、イタリア）が6-3、6-4、7-5で第12シードのテイラー・フリッツ（Taylor Fritz、米国）を下し、1月の全豪オープン（Australian Open Tennis Tournament 2024）に続く四大大会（グランドスラム）通算2勝目を挙げた。イタリア人男子の全米制覇は史上