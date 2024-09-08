STU48課外活動ユニット『勝手に！四国観光大使』による公演が8日、香川県・ festhalleで開催され、オープニングアクトの HelloYouth や、ゲストの古川未鈴（でんぱ組.inc/高松市観光大使）も交えて大いに盛り上がった。 『勝手に！四国観光大使』は四国を愛するメンバーで構成され、四国の魅力をツアーやイベント、SNS 等を通じて発信活動するユニット。今年3月に四国運輸局が初めログインして続