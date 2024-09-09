大東建託は8月7日、長崎県居住者を対象に実施した、過去最大級の居住満足度調査の結果から「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2024＜長崎県版＞」を発表しました。長崎県版「住みここち（自治体）」ランキングは、長崎県に住む20歳以上の男女を対象に調査を実施し、2020〜2024年の回答7518人分を累積して集計（一部の回答のみ2019年を追加）。回答者が50人以上の自治体を対象としています。 【5位までの全ランキング結果を