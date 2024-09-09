「フェアゾーンに収まってくれて良かった」【MLB】ドジャース 4ー0 ガーディアンズ（日本時間9日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地・ガーディアンズ戦で46号ソロを放つなど2安打1打点。史上初の「46本塁打＆46盗塁（46-46）」に到達した他、自己最多を更新するシーズン162安打、101打点をマークして連勝に貢献した。試合後の一問一答は以下の通り。（グラウンドでのインタビュー）――接戦