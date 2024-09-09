大谷は2021年に並び自己最多となる46号を放った【MLB】ドジャース 4ー0 ガーディアンズ（日本時間9日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地・ガーディアンズ戦で特大の46号ソロを放った。右翼ポール際へ飛距離450フィート（約137.2メートル）の一発。一度ビデオ判定が行われたが、デーブ・ロバーツ監督は「私は見晴らしのいいところで見ていた。あれはフェアだった」と確信していたことを明かし