三井不動産と三井不動産商業マネジメントは10月19日より、同社グループが運営する全国25の商業施設で「第30回 &EARTH 衣料支援プロジェクト〜あなたの服で世界に笑顔を〜」と、「第14回 &EARTH×SOLTILO FAMILIA SOCCER SCHOOLサッカー支援プロジェクト〜あなたの協力で世界の子どもたちに夢と笑顔を〜」を実施する。前回の衣料品回収風景(2024年5月)「&EARTH 衣料支援プロジェクト 〜あなたの服で世界に笑顔を〜」は