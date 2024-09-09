[モスクワ ８日 ロイター] - ロシア国防省は８日、同国軍がウクライナ東部ドネツク州の要衝ポクロフスクに向け前進し、同市から１２キロ離れた集落ノボフロディウカを制圧したと発表した。一方、ウクライナ軍参謀本部は同日夕に、ノボフロディウカを含むポクロフスク全域での戦況について詳細な報告書を公表した。ロシアにによる進軍の試みを２９回阻止し、７カ所で衝突が続いているとした。ウクライナ軍は「配置された場所を