杉野遥亮が主演を務め、大森南朋が共演するドラマ『マウンテンドクター』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第10話が今夜放送。第10話では、大規模な土砂災害が発生する中、MMTの活動自粛が決まる。【写真】心臓に爆弾を抱えたまま山で負傷者の処置にあたる江森（大森南朋）と歩（杉野遥亮）らが落ち合う本作は、山岳医療の現場に放り込まれた青年医師が、さまざまな思いを抱えた山岳医や患者と触れ合い、現実と向き