テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は９日、自民党の小泉進次郎元環境相が６日、都内で記者会見し、党総裁選（１２日告示、２７日開票）への立候補を正式表明したことを報じた。総裁選への出馬表明は６人目となり、立候補制となった１９７２年以来、過去最多を更新した。番組では政治ジャーナリストの田崎史郎氏を取材。田崎氏は総裁選に「先は見通せない。今回の総裁選は混沌とした異例の総裁