◆テニス全米オープン最終日（８日、ニューヨーク・ナショナルテニスセンター）大会最終日は男子シングルス決勝が行われ、第１シードのヤニク・シナー（イタリア）が、第１２シードのテーラー・フリッツ（米国）に６―３、６―４、７―５でストレート勝ちし、大会初優勝。イタリア人初の快挙となった。優勝賞金３６０万ドル（約５億１千万円）を獲得。４大大会では２４年全豪以来、２勝目を挙げた。シナーは２―０で迎えた