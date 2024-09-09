◆パ・リーグ日本ハム４―５オリックス＝延長１０回＝（８日・エスコンフィールド）２位の日本ハムは延長戦の末にオリックスに敗れ、連勝が４でストップした。「３番・三塁」で先発した清宮幸太郎内野手（２５）は自己記録を更新する１６試合連続安打、土壇場での同点打含む猛打賞を記録。敗色濃厚だった９回に３点ビハインドを追いつく驚異の粘りを見せたが、直後に救援陣が決勝点を献上し、首位・ソフトバンクとの差が再び８