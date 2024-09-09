東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値157.71高値159.64安値157.47 161.25ハイブレイク 160.44抵抗2 159.08抵抗1 158.27ピボット 156.91支持1 156.10支持2 154.74ローブレイク ポンド円 終値186.88高値189.50安値186.52 191.73ハイブレイク 190.61抵抗2 188.75抵抗1 187.63ピボット 185.77支持1 184.65支持2 182.79ロ&#1254