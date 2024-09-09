東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値7.97高値8.12安値7.95 8.25ハイブレイク 8.18抵抗2 8.08抵抗1 8.01ピボット 7.91支持1 7.84支持2 7.74ローブレイク シンガポールドル円 終値109.24高値110.75安値109.15 111.88ハイブレイク 111.31抵抗2 110.28抵抗1 109.71ピボット 108.68支持1 108.11支持2 107.08ローブレイ