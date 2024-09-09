東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6671高値0.6767安値0.6660 0.6846ハイブレイク 0.6806抵抗2 0.6739抵抗1 0.6699ピボット 0.6632支持1 0.6592支持2 0.6525ローブレイク キーウィドル 終値0.6176高値0.6254安値0.6156 0.6333ハイブレイク 0.6293抵抗2 0.6235抵抗1 0.6195ピボット 0.6137支持1 0.6097