米株価指数先物時間外取引軟調、景気減速懸念が重石 東京時間08:12現在 ダウ平均先物SEP 24月限40363.00（-44.00-0.11%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 24月限5409.00（-10.50-0.19%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 24月限18399.25（-59.00-0.32%）