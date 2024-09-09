通貨別短期トレンド一覧 1.円＜↑↑↑＞ 2.スイスフラン＜↑＞ 3.ユーロ＜↓＞ 4.ポンド＜↓＞ 5.ドル＜↓＞ 6.カナダドル＜↓＞ 7.NZドル＜↓＞ 8.豪ドル＜↓↓↓＞ 9月9日8時12分時点