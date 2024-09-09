アルミ合金製ヘッドシェル「SHS-5」 サエクコマースは、アルミ合金製ヘッドシェル「SHS-5」を発売した。価格は30,800円。 アルミ合金を精密切削加工することで、軽量ながら高い剛性を実現。新設計のフィンガー(指かけ)部は、指先の感覚を考慮して使いやすさにこだわったという。 さらに、PC-Triple C導体を採用したシェルリード線「SR-500」を付属。端子ピンには金メッキを施すことで、フォノカ&#125