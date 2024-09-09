８時５０分に日本国際収支（7月）、実質GDP２次速報値（2024年 第2四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 国際収支（7月）08:50 予想25000.0億円前回15335.0億円（経常収支) 予想21100.0億円前回17763.0億円（経常収支・季調済) 予想-4242.0億円前回5563.0億円（貿易収支) 実質GDP２次速報値（2024年 第2四半期）08:50 予想0.8%前回0.8%（前期比) 予想3.2%前回3.1%（