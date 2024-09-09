一生に一度の結婚式。そんな晴れの日を台なしにしてくる義母もいるようで？今回は、「非常識すぎる義母がお説教された瞬間」の中から、結婚式に真っ黒な格好をしてきた義母が怒られたエピソードをご紹介します。親戚の人がお説教「結婚式なのに、全身真っ黒な装いで出席した義母と義姉。2人は結婚に反対してて私のことを嫌ってたから、私への当てつけなんでしょうね。うちの母にも無愛想な態度で本当にイラッとしたんです。後日、