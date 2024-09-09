＜情報最前線：エンタメ音楽＞女優井上音生（20）が10月9日に「あなたに恋をしている」で歌手デビューをする。恋する女性のピュアな思いを描いた等身大のラブソングだ。16年の「東宝シンデレラ」オーディションで審査員特別賞に輝いてから8年。ミュージカル出演などで演技の実績を積み重ねてきたシンデレラが、いよいよ歌手に！爽やかな笑顔とともに心に響く歌声を届ける。【松本久】■ディレクターがラジオ聴き…恋の始まりを