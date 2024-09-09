・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ８１８１．４７（－６０．２４） ・ドイツ・ＤＡＸ １８３０１．９０（－２７４．６０） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７３５２．３０（－７９．６６） ・ロシア・ＲＴＳ ９２０．０６（－０．５９） 出所：MINKABU PRESS