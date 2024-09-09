・ＮＹダウ４０３４５．４１（－４１０．３４） 高値４１００９．３９ 安値４０２９７．３３ ・Ｓ＆Ｐ５００５４０８．４２（－９４．９９） ・ナスダック総合指数１６６９０．８３２（－４３６．８２９） 出所：MINKABU PRESS