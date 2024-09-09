・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝６７．６７ドル（－１．４８ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝２５２４．６ドル（－１８．５ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝２７８０．８セント（－９１．２セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５５３．２５セント（－７．７５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝