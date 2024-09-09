【MLB】ドジャース 4−0 ガーディアンズ（9月8日・日本時間9日／ロサンゼルス）【映像】大谷の特大ホームランで投手“確信ガックリ”ドジャースの大谷翔平投手がガーディアンズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第3打席で今季46号ソロをライトスタンドポール際に叩き込んだ。飛距離450フィート（約137.1メートル）の特大な1発に相手投手も後ろを振り返るより前にガッカリするシーンがあった。この日のガーディアン