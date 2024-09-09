東京ミッドタウン八重洲は9月20日〜10月10日、幅広い世代から長年愛され続ける『リカちゃん』と期間限定でコラボレーションする。東京ミッドタウン八重洲が「リカちゃん」とコラボ「リカちゃん」が、「ジャパン・プレゼンテーションフィールド」をコンセプトとし、東京ミッドタウン八重洲にて"働くリカちゃん"として登場する。期間中は、「お仕事」をテーマに過去に発売されたさまざまな職種の働くリカちゃんのドール展示のほか、