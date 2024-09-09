多くの女性が、男性の浮気に悩まされています。今回は、浮気に直面した際の対処法を紹介します。直面した現実から目を背けない浮気を疑う証拠を見つけたとき「見なかったことにする」ことは、問題を先送りにするだけで、解決には至りません。現実を直視し、次の行動を慎重に計画しましょう。一時的な感情に流されず冷静に夫の浮気への直接的な証拠を見つけた場合、怒りや悲しみは自然な反応ですが「私が悪かったんだね」といった自