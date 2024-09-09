Michael Holden[ロンドン ７日 ロイター] - 米中央情報局（ＣＩＡ）のバーンズ長官は、パレスチナ自治区ガザのより詳細な停戦案が数日中にまとまるとの見通しを示した。英秘密情報局（ＭＩ６）のムーア長官とともに出席した英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）開催のイベントにおける発言。バーンズ氏は、当事者であるイスラエルとイスラム組織ハマスの双方が満足できる内容にするため、仲介国のカタールやエジプトと協力し