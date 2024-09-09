ウマが飼われていた証拠日本では、ウマ・ウシはいつ頃から飼われるようになったのでしょうか。旧石器時代に属するフランスのラスコー洞窟の壁画に見られるように、ウマは世界的には古くから捕食されたり、毛皮が利用されたりしてきました。ラスコー洞窟の壁画（Wikipediaより）また、世界では、紀元前四〇〇〇〜三〇〇〇年頃、ヒツジやヤギ、ウシに続きウマが家畜化されたこともわかっています。それに対して日本では、三世紀前半