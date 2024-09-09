テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は９日、自民党の小泉進次郎元環境相が６日、都内で記者会見し、党総裁選（１２日告示、２７日開票）への立候補を正式表明したことを報じた。総裁選への出馬表明は６人目となり、立候補制となった１９７２年以来、過去最多を更新した。番組では政治ジャーナリストの田崎史郎氏を取材。小泉氏の出馬に田崎氏は「改革の旗を掲げて選択的夫婦別姓の法案提出など