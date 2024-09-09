人気スクールアイドルプロジェクトの完全アニメ新作、映画「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会完結編第1章」（河村智之監督）の公開記念舞台あいさつが8日、東京・丸の内ピカデリーで行われた。メインキャラクターを演じる人気声優11人が集結。エマ・ヴェルデ役を演じた指出毬亜が歌詞にイタリア語が入ったソロ曲について語ると、中須かすみ役の相楽茉優のまさかのツッコミに会場は笑いに包