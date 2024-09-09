「タレントパワー」を調査するアーキテクト（東京都港区）の「タレントパワーランキングsupported by DmMiX」が、「かっこいい女性俳優・女性タレントランキング」を年代別に発表。今回は40代の「かっこいい女性俳優・女性タレントランキング」を紹介します。今回は、タレントパワーランキングに登録されている「クールな感じ」のイメージを持たれている女性俳優・女性タレントのスコアを調査。調査では、国内で活動するタレ