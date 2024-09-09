タレントで実業家のキム・カーダシアン（43）が、8歳の息子がYouTubeチャンネルを開設する前に「広範な契約書」に署名させたことが分かった。元夫カニエ・ウェストとの間にノースちゃん（11）、セイント君（8）、シカゴちゃん（6）、サーム君（5）を持つキムは、長男セイント君がアカウントを開設することを「ついに許可」したものの、その前に投稿に関する厳格なルールを定めている。 【写真】子育て