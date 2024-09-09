ホームで勝ち点３を得るのに失敗したサッカー韓国代表がワールドカップ（Ｗ杯）本大会を控えてイバラの道を歩むことになった。洪明甫（ホン・ミョンボ）監督が率いる韓国代表は１０日午後１１時（日本時間）にオマーン・マスカットのスルタンカブス競技場でオマーンを相手に２０２６北中米ワールドカップ（Ｗ杯）アジア３次予選Ｂ組第２戦を行う。韓国代表は５日、ソウルワールドカップ競技場で行われた第１戦でＢ組で最も戦力が劣