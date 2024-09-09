先月、ソウル西大門区延禧洞（ソデムング・ヨンヒドン）で発生した「シンクホール」事故地点付近で、２年前にも地下水位が大幅に低くなるなど地盤沈下の兆候があったことが分かった。地表面から地下水まで離れた距離を意味する地下水位が急激に変わるのは、シンクホールの代表的な兆候の一つだ。８日、国土地盤情報ポータルシステムに掲載された城山（ソンサン）路一帯のボーリング柱状図（地層の順番・厚さ・種類などを示した断面