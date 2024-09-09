8日夜、岐阜県美濃加茂市で男が34歳の男性の背中を刃物で切りつけ、逃走しました。警察は9日未明、事件に関与したとみられる外国籍の男を確保し、殺人未遂事件として詳しく調べています。 【写真を見る】３４歳男性の背中を刃物で切りつける殺人未遂事件外国籍の男から事情聴く岐阜・美濃加茂市 警察によりますと8日午後11時ごろ、美濃加茂市で「ケンカがあって男にナイフで背中を切られたようだ」と消防を通じて男性から警