ヒルトン福岡シーホークは、飲茶ランチ「薔薇〜ローズ〜」の9月限定メニューを9月4日から29日まで提供する。メニューには、辛さ控えめのフレンチマスタードをホタテと和えた「ホタテとキノコのマスタード和え」、皮つき豚バラを3時間じっくり煮込んだ「豚の角煮」、鶏もも肉を生姜とニンニクに漬け揚げた「鶏の唐揚げ」など全18種を用意する。〆にはヒルトン福岡シーホーク伝統の「担々麺」、北京ダックを使用した「ダックチャーハ