■前代未聞の「派閥なき総裁選」が始まる9月12日に告示され、27日に投開票される自民党総裁選。過去に例を見ない大乱立となり、選挙戦が始まる前から混戦状態となっている。その中で、実は各候補者の戦い方もこれまでの自民党総裁選とはまったく違う形に変化している。一体それはどういうものなのか。総裁選に向けた動きを分析しながら、総理総裁が誰になるのか、その行方を展望していく。「今回の自民党総裁選はほぼ人気投票だ。