イベントや展示会で、クライアント企業の商品PRなどを行うイベントコンパニオン（以下：コンパニオン）。一見すると華やかな世界だが、その裏には厳しい現実がある。「セクハラ・パワハラ・いじめ」などが横行しているのだ。過酷な現場を経験してきた元コンパニオンが、現役時代の裏話を赤裸々にお届けする。（ライター若林理央）企業のPRを支援するはずがなぜかセクハラの標的に…展示会や新製品発表会などで笑顔を絶やさず、