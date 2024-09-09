安いことは本当にいいことなのだろうか。旧柳川藩主・立花家が営む「柳川藩主立花邸 御花」（福岡県柳川市）は、かつて団体ツアー客を積極的に受け入れた。しかし、立花家18代目の立花千月香社長はコロナ禍を機に方針を転換。旅行会社の値下げ要求を断ったほか、平均宿泊料を2倍に引き上げた。なぜ立花社長は値上げに踏み切ったのか。フリーライターの伏見学さんが、立花社長に狙いを聞いた――。筆者撮影「柳川藩主立花邸 御花」