『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載された吾峠呼世晴さんによる大ヒット漫画『鬼滅の刃』。アニメシリーズも大好評で、2024年5月には第4期となる『鬼滅の刃 柱稽古編』（フジテレビ系）が放送されました。All About ニュース編集部では、『鬼滅の刃』に関する独自アンケート調査を実施。同調査は、全国10〜60代の男女266人を対象に、インターネット上で実施しました（調査期間：5月30日〜8月27日）。今回はその中から、嘴平伊之