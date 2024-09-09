中東地域で緊張が続く背景には何があるのか。中東に詳しい国際情勢YouTuberの石田和靖さんは「アメリカをはじめとした西側諸国の失策は大きい。中東諸国にとって、アメリカのジョー・バイデン大統領は『招かれざる客』で、日本では悪役のように報じられるドナルド・トランプ前大統領のほうが中東和平に貢献していた」という――。※本稿は、石田和靖『10年後、僕たち日本は生き残れるか未来をひらく「13歳からの国際情勢」』（KA