甘いものや炭水化物は魅力的だ。健康的に摂取する方法はあるのか。格闘家で産業医の池井佑丞さんは「糖質は脳や体を動かす力となるが、摂りすぎは急激な血糖値の上昇をもたらす。食べ物の種類や摂取するタイミングに気をつけたほうがいい」という――。写真＝iStock.com／WS Studio※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／WS Studio■血糖値の変動が疲労感やイライラ感を引き起こす疲れた時、元気を取り戻すために口にしたくな