メジャーリーグドジャースの大谷翔平が今シーズン46号のホームランを放ちました。ガーディアンズ戦に1番・指名打者で先発出場した大谷はその第3打席、今シーズン46号となるホームランを放ちました。シーズン自己最多記録に並び、打点ではキャリアハイとなる101打点目を挙げました。また、すでにマークしている46盗塁と合わせ、「46本塁打46盗塁」にも到達しました。写真：AP/アフロ