日本全国で子どもの数が減っている。2023年に生まれた日本人の子どもは72万7277人で、統計がある1899年以降で過去最少となった。政府や自治体は子育て支援に力を入れるが、反転の兆しは見えない。ニッセイ基礎研究所（東京）の天野馨南子・人口動態シニアリサーチャーに現状の打開策を尋ねた。【写真】人口18人の島に250人が来た厚生労働省の人口動態統計によると、2023年の合計特殊出生率は1・20と過去最低を更新した。東京で