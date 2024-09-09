[ブカレスト ８日 ロイター] - 北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国でウクライナを支援しているルーマニアとラトビアは８日、ロシアの無人機による領空侵犯を調査していると明らかにした。ＮＡＴＯのミルチャ・ジョアナ事務次長は、この事態を「無責任かつ危険を招きかねない」と非難した一方、ロシアが意図的にＮＡＴＯ加盟国を攻撃した形跡はないとの見方を示した。ルーマニア国防省は、レーダー監視網によってロシアの無人