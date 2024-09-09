老齢基礎（厚生）年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望により早く受け取ることも遅く受け取ることもできます。この記事では、早く受け取る場合の注意点について解説します。 年金の繰上げ受給とは 老齢基礎・老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができます。希望すれば60歳から65歳になるまでの間に、繰り上げて減額された年金を受け取ることができます。これを「繰上げ受給」といいま