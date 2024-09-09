[８日 ロイター] - カナダの小売大手アリマンタシォン・クシュタールは、セブン＆アイ・ホールディングスの買収に依然として関心があることを同社に伝える計画だと、米ブルームバーグ・ニュースが複数の関係者の話として８日に報じた。クシュタールは数日中にセブン＆アイに書簡を送り、買収への関心を改めて表明するという。また、株主に対して直接提案する可能性も排除してしていないという。両社は現時点でロイターのコメン