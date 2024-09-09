【モデルプレス＝2024/09/09】女優の伊藤沙莉が主演を務める連続テレビ小説『虎に翼』（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第117話が、9月10日に放送される。【写真】伊藤沙莉＆菊地凛子、作品を越えた2ショット◆伊藤沙莉主演朝ドラ「虎に翼」第110作目の連続テレビ小説となる本作は、日本初の女性弁護士である三淵嘉子（みぶち・よしこ）さんをモデルに描くリーガルエンターテインメント。主人公の猪爪寅子（いのつめ・ともこ